UFFICIALE: Gori lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Ecco la sua nuova squadra

Gabriele Gori non sarà più un giocatore della Fiorentina. L'attaccante classe 1999, che negli ultimi anni ha vestito in prestito le maglie di Foggia, Livorno, Arezzo, Vicenza, Cosenza e Reggina, stavolta lascia Firenze a titolo definitivo.

Ufficiale proprio in questi minuti il suo passaggio all'Avellino, che lo ha annunciato sui propri canali ufficiali specificando come il ragazzo abbia firmato un contratto triennale. Comincia dunque una nuova avventura per Gori, che a Firenze non è mai riuscito a trovare spazio in prima squadra.