Il giornalista Guido D'Ubaldo ha commentato a Radio Sportiva la nuova Fiorentina di Stefano Pioli a qualche giorno dall'esordio in Conference League prima e Serie A poi.

Le mosse di mercato

“Mi piace molto la Fiorentina che è stata costruita per Pioli, che è un allenatore collaudato. Già lo scorso anno hanno fatto bene, finito col fiato lungo. Ha giocatori di grande affidabilità, dal portiere a Kean, che è la speranza della Nazionale. Ha fatto una buona campagna acquisti. Viti e Sohm sono molto interessanti".

E sul futuro

"Dzeko è un professionista vero, può essere molto utile in quanto duttile. Gudmundsson può far vedere tutto il suo potenziale, Comuzzo idem. Se completa bene il mercato può dire la sua anche per i posti in Europa che contano”.