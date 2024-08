Nuovo attaccante per le Giovanili della Fiorentina, ingaggiato un classe 2008. Il suo arrivo al Viola Park

Si rinforza il Settore Giovanile della Fiorentina. I Viola hanno infatti preso dalla società dilettantistica romana RTS Queens il calciatore Moustafa Berete JR, giovane attaccante classe 2008 che ha fatto molto bene nell’ultima stagione.

“Complimenti al classe 2008 per questa splendida opportunità, che ha dimostrato di meritare sin dal suo arrivo al Melli dando un apporto tangibile sia agli Under 16 che agli Under 17”, ha scritto la società capitolina su Facebook.

L'arrivo del giovane al Viola Park