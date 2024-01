De Laurentiis e Commisso trattano in prima persona. Barak via: Le condizioni economiche

Una trattativa portata avanti in prima persona da Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso e un trasferimento dalla Fiorentina al Napoli che si può concretizzare, addirittura già in giornata. E' quello di Antonin Barak e in questi termini ne parla stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

L'obbligo di riscatto

ADL fa da sé dunque e prova a chiudere quella che è un'operazione a costi comunque contenuti. Prestito fino a fine stagione, ma la Fiorentina vuole che sia garantito l'obbligo di riscatto a fine campionato per una cifra che si aggira sui sei milioni di euro. Tutto questo mentre il numero uno azzurro invoca il diritto di riscatto.

Novità in arrivo

Nelle prossime ore sono previste già novità in questo senso.