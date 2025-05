Il tecnico del Betis Siviglia Pellegrini Manuel Pellegrini ha parlato a Sky Sport prima della gara di Conference League contro la Fiorentina: "Ritengo che non ci sia un favorito, le due squadre sono in un buon momento, passerà chi giocherà meglio. Non mi darebbe fastidio essere favorito, ma non lo credo.

“La Fiorentina ha attaccanti forti anche senza Kean”

Prosegue: "La Fiorentina è una squadra molto pericolosa, attaccanti potenti anche in assenza di Kean”.

“Staremo attenti”

E aggiunge: “Staremo attenti anche alle loro ripartenze”.