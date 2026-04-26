Brovarone: "L'unica cosa positiva è che questa agonia sta per finire. Non mettere Braschi è stato clamoroso"

L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina Bernardo Vitale Brovarone ha commentato a Radio Bruno la partita dei viola contro il Sassuolo finita in pareggio oggi pomeriggio al Franchi.

Le parole di Brovarone

“È difficile commentare, ma anche solo vedere, una Fiorentina e una partita senza emozione, senza pathos, senza niente. Un livello tecnico bassissimo in campo. Fanno più fatica i tifosi a vedere la partita in televisione che i giocatori in campo”.

Su Braschi

"Spero che qualcuno in società capisca che a Firenze serve di nuovo il cuore, l'emozione, quello che ha reso grande la Fiorentina. Braschi? Non metterlo è stato clamoroso. Almeno accentrava l'attenzione su di sé, creava curiosità, creava emozione. Mettere Gudmundsson lì che senso ha?".

Sulla gara

“Ma poi vogliamo commentare la scenata di Mandragora al cambio? Ma che senso ha? Cosa voleva dimostrare in una partita del genere? L'unica cosa di cui essere felici oggi è che siamo alla fine. Non c'è altro. C'erano mille motivi per rendere questa partita interessante, a partire dal fatto che entrambe le squadre erano praticamente salve”.