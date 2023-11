A Lady Radio ha parlato l'ex portiere viola Giovanni Galli, intervenendo su Fiorentina-Juventus e sulla decisione di giocare la partita. Queste le sue parole:

“Qualche intervento che ho letto ieri sulla partita è stato veramente fuori luogo. In Italia siamo sempre bravi a scaricare le responsabilità su altri. Ci sono stati dei morti, ci sono delle persone in difficoltà. Perché non stiamo riconoscendo lo stato di disagio che questa gente sta subendo per colpa di altri? Che magari sono anche tifosi viola”.

Per certi aspetti le partite si sospendono e per altre non contano? Ma come no? Ci sono 800 protagonisti diversi per gestire il calcio. E il Governo, e la FIGC, e la Lega Serie A, e il CONI… Troppa gente. Quando ci sono da decidere le cose, poi, è ovvio che ognuno ha la sua. In Italia le responsabilità non sono mai di nessuno".

E sul gol preso da Terracciano: “Non si tratta di errore, ma di tecnica. Quelle palle si parano con i piedi. Puoi essere il portiere più reattivo del mondo, ma su un tiro da 5 metri non ci arrivi mai con le mani. Forse lui è l'ultimo con responsabilità, Quarta in area non sa marcare”.