Il Napoli pressa ancora la Fiorentina per Barak: nuova formula per il prestito del ceco. E De Laurentiis segue anche un pallino di Pradè

Il Napoli cambia la formula per Barak

Il Napoli pensa ancora ad Antonin Barak. Il club partenopeo ha aperto all’ipotesi del prestito con obbligo condizionato e si attende ora di vedere se la Fiorentina accetterà questa particolare formula. Così l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dopo che il club viola aveva rifiutato la prima proposta di prestito con diritto di riscatto.

ADL segue anche un obiettivo concreto della Viola

Per la difesa, inoltre, il Napoli segue due obiettivi della Fiorentina. Nehuen Perez dell’Udinese in prima fila e Theate del Rennes, ex Bologna (che ha un prezzo di circa 20 milioni di euro), di piede mancino, sempre presente nella lista di mercato di Barone e Pradè.