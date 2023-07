Riganò: "In una stagione da sessanta partite Jovic e Cabral hanno segnato troppo poco. Serve un attaccante vero, ma la Fiorentina deve spendere"

Chiamato in causa ai microfoni del Pentasport di RadioBruno, Christian Rigano, ex bomber della Fiorentina, ha detto la sua sua sulla situazione viola riguardo gli attaccanti: “Jovic e Cabral hanno fatto 15 gol in due in una stagione da sessanta partite: sono troppo pochi e l'anno prossimo non potrà essere ancora così. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante vero, uno da almeno 20 gol. Il serbo e il brasiliano in realtà non sarebbero male, ma hanno fatto troppo poco. Jovic in particolare ha sbagliato troppo se consideriamo la sua tecnica e il suo senso della posizione.”

Riganò ha poi conlcuso: “Parliamoci chiaramente: per un attaccante valido, capace di segnare, serve spendere più della metà del budget a disposizione. Se io ho dieci euro almeno sei devo spenderli sull'attaccante."