Un impianto compatto e "il più moderno d'Austria", ecco l'Allianz Stadion di Vienna, il teatro del match di stasera. FOTO

L'Allianz Stadion di Vienna sarà il teatro della sfida tra il Rapid e la Fiorentina, partita valida per il play off di Conference League. E' posto nell'area del quartiere di Hütteldorf e la sua capacità è di 24 mila spettatori, con possibilità di aumentarla fino a più di 28 mila nel caso di partite in ambito nazionale dove esiste ancora la possibilità di sfruttare i posti in piedi.

Impianto compatto e moderno, è stato realizzato sul luogo del precedente Gerhard Hanappi Stadion. A luglio 2014 è iniziata la fase di demolizione e smantellamento del vecchio impianto, mentre i lavori, così come previsto, sono terminati nell'estate 2016.

Al momento della sua progettazione lo stadio era stato definito come il più moderno impianto calcistico d'Austria ed è stato inaugurato con una partita contro il Chelsea, amichevole precampionato nel luglio 2016, vinta 2-0 dai biancoverdi.