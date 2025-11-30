Vanoli: "Confronto positivo coi tifosi, parole di Dzeko non erano state capite. Ora iniziano le partite vere per noi"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, intervistato da Sky, ha parlato dopo la sconfitta subita Bergamo.

“Da quando sono arrivato - ha dichiarato Vanoli - ho detto sempre la realtà coi giocatori. Coi tifosi abbiamo avuto un confronto positivo, perché le parole di Dzeko non erano forse state capite. Noi ringraziamo i nostri tifosi che sostengono sempre la squadra e anche stasera lo hanno dimostrato”.

E poi: “Gli episodi non ti aiutano. Potevamo andare in vantaggio, poi abbiamo preso un gol incredibile. L'aspetto positivo è che siamo usciti alla distanza, nonostante abbiamo giocato giovedì. Nel mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo rimanere positivi”.

Infine: “Quando le aspettative iniziali erano alte, più alte del previsto, e ti ritrovi sotto, ricercare la serenità non è facile. L'aspetto della testa diventa fondamentale. Ci stiamo provando, a volte con un po' di paura, ci sono anche dei piccoli episodi che non ti aiutano, tipo in Europa dove ci sono stati due gol annullati per un pizzico. Quello che devo fare io è liberare la loro testa: questo gruppo sta lavorando tanto per uscire e sono convinto che i frutti arriveranno. Affronteremo il Sassuolo con la cattiveria di una squadra che sta lì sotto”.