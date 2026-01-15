Dopo il pari al Franchi il Milan rimonta a Como e stacca il Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è concluso l’ultimo dei quattro recuperi della sedicesima giornata di Serie A. E il Milan conquista un successo pesantissimo, il diciannovesimo risultato utile consecutivo, un 1-3 in casa del Como per la prima volta sconfitto tra le mura amiche in stagione.
Apre le danze Kempf dopo dieci minuti e in generale il Como gioca un primo tempo stupendo, ma poi Nkunku pareggia i conti su rigore. Nella ripresa due perle di Rabiot regalano al Milan il successo finale: vale il +3 sul Napoli e il secondo posto in solitaria.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 46, Milan 43, Napoli 40, Roma 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 31, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 13, Verona 13.