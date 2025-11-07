A Lady Radio è intervenuto l'ex difensore viola Roberto Galbiati, trattando vari argomenti d'attualità in orbita Fiorentina: “L'impressione è che la squadra non regga fisicamente i 90 minuti, e ieri s'è visto. Ci sono poi altri problemi di origine mentale, vedo paura nei giocatori e domenica ci sarà un impegno decisivo in uno stadio sempre caldo e difficile. Mancano ancora tante partite, ma dopo il Genoa è bene ricordarsi che ci sono Juventus e Atalanta. Anche una sola vittoria nelle prossime tre potrebbe essere importante".

“Vanoli uomo giusto”

Su Vanoli: “Dovrà lavorare sulla testa dei calciatori, perché ad oggi vanno in panico al primo errore. In momenti così tutto diventa difficile e, come ha detto Galloppa, ci vorrebbe forse un po' di leggerezza, che non significa mancanza di concentrazione. Avevo fatto il nome di Ballardini, ma anche Vanoli è uno che ha già lavorato in condizioni simili. Credo quindi che sia il profilo giusto”.

“Così ne prendi tre”

Infine sui singoli: “Pongracic potrebbe giocare davanti alla difesa, come fa in Nazionale. Ieri Comuzzo è stato colpevolizzato per il gol, ma l'azione parte da un passaggio sbagliato di Pablo Mari a Ranieri in una situazione in cui si poteva tranquillamente spazzare via. A Genova, se vai con questa testa, ne prendi tre. E invece domenica la Fiorentina non deve assolutamente perdere”.