Sfuma l'obiettivo Sutalo: accordo raggiunto con l'Ajax. I dettagli

La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale per completare lo scacchiere dei titolari a disposizione di mister Italiano. Il nuovo elemento non sarà Josip Sutalo, tanto cercato dal club viola; il croato ha scelto la sua destinazione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, è tutto fatto per il passaggio di Josip Sutalo all'Ajax. Gli olandesi hanno trovato l'accordo con il club e con il difensore, per il quale è pronto un contratto di cinque anni. La spuntano i lancieri, quindi, nonostante tentativi dall'Italia (Fiorentina in primis, ma anche il Napoli) e dalla Premier League.