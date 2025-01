Gasperini: "Kolašinac e De Roon saranno i Palladino e Thiago Motta del futuro. Raffaele da giovane lo segnalai io alla Juventus"

Nel post semifinale persa in Supercoppa, il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini ha commentato a SportWeek alcuni suoi calciatori, mettendoli a confronto con alcuni ex ‘allievi’, oggi tecnici in Serie A, su tutti Palladino:

"Kolašinac e De Roon sanno già tutto, saranno i Thiago e i Palladino di domani, allenatori già pronti. Sono il nucleo forte, accanto a loro è bello lavorare con giovani tipo De Ketelaere, Højlund, Lookman.

Raffaele lo segnalai io da scout della Juve quando giocava a Benevento. Poi lui, Juric, Motta, Gilardino e Bocchetti sono tutti passati da quel Genoa".