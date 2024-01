L'esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, su DAZN ha dichiarato dopo il KO contro il Sassuolo: “Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra per quello che siamo riusciti a fare in questo girone d'andata, ma se guardiamo quanto costruito da quando è arrivato il mister, credo che siamo davanti a un qualcosa d'eccezionale. Stiamo crescendo di pari passo con la società, che ha grandi obiettivi e investe molto e questo è importante. Purtroppo non si possono vincere tutte le partite”.

“Quarto posto? Ora ci dobbiamo credere”

Poi Biraghi ha aggiunto: "Se ci avessero detto ad inizio anno che avremmo chiuso il girone d'andata al quarto posto, non ci avremmo creduto. Andando avanti con il tempo è diventato normale crederci. Te la giochi con tutti, poche squadre ti mettono in difficoltà e cominci a crederci. Se possiamo arrivare quarti ce lo dirà solo il tempo: speriamo di riuscire a correre veloci come le grandi squadre.

“Bonaventura ha più qualità di tutti”

E infine: “Il rigore di Bonaventura? Jack ha 34 anni ed ha grandissima qualità, anzi ha più qualità di tutti. Se se la sente di battere un rigore, non vedo perché qualcuno di noi debba andare a dirgli, no lo tiro io. Se c'è Gonzalez, li batte lui, perché ha questa caratteristica di calciarli in maniera clamorosa”.