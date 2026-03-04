Paratici ribadisce fiducia a Vanoli. Svolta tattica condivisa arrivata a poche ore dalla gara

Il ds della Fiorentina, Fabio Paratici, resta fermo sulle sue convinzioni. Una: ci sarà da soffrire (parecchio) fino alla fine. Due: avanti con Vanoli, quindi fiducia ribadita al tecnico. Tre: se ne esce solo stando uniti. A riportarlo stamani è il Corriere Fiorentino.

Scelta condivisa

Sul quotidiano locale si legge anche che la svolta tattica di Udine (e disastro annesso) sarebbe stata condivisa tra tecnico e dirigente, con decisione finale arrivata sabato sera, senza che la squadra, in pratica, avesse mai provato questo assetto durante la settimana.

La riflessione di Vanoli

Le riflessioni che hanno spinto Vanoli in quella direzione partono dal momentaccio di Comuzzo e Fortini (nessuno dei due in questo momento garantisce alto rendimento), passano dall’assenza di Solomon e arrivano alle considerazioni sull’avversario. Con tre centrali ci sarebbe stata più protezione contro Zaniolo e Davis. Questo solo ed esclusivamente in teoria.