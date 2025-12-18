Losanna e uno stadio piccolo ma nuovo di zecca. E con una copertura molto particolare FOTO

Lo Stade de la Tuilière è lo stadio del Losanna e sarà dunque il teatro dove la Fiorentina si esibirà questa sera in Conference League.

Costruito tra il 2017 e il 2020, quindi praticamente nuovo di zecca, ha una capienza di 12544 spettatori. E' entrato in funzione per sostituire lo storico Stade Olympique de la Pontaise, sede del club dal 1954.

Completamente coperto con un ‘tetto’ particolare dove trovano spazio tanti pannelli solari, è conforme agli standard Uefa di categoria 4.