Un'offerta dalla Premier League rispedita al mittente, ma per la Fiorentina Kayode non è incedibile. I dettagli

La prima vera stagione in Serie A di Michael Kayode è bastata per attirare l'attenzione di varie squadre da tutta Europa. Il giovane esterno della Fiorentina, che lo scorso ottobre ha prolungato il proprio contratto fino al 2028, si candida ad essere uno dei protagonisti di questo mercato.

Un'offerta dalla Premier

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, infatti, l'ultima offerta arrivata alla Fiorentina è quella dell'Aston Villa, che ha messo sul tavolo 15 milioni più bonus. Cifra importante che però il club viola non ritiene sufficiente per intavolare una trattativa, considerando il valore tecnico di Kayode e soprattutto quello che potrebbe acquisire in prospettiva.

La posizione della Fiorentina

Attenzione però, perché per la Fiorentina il giocatore non è incedibile. Considerando che quel ruolo è già coperto da Dodò, il club viola sarebbe pronto a prendere in considerazione eventuali offerte superiori ai 20 milioni più bonus. Kayode ha tante pretendenti, ma è possibile che sia proprio l'Aston Villa a rialzare la sua stessa offerta.