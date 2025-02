Il nuovo Haaland è già andato via: Knutsen lascia la Fiorentina e riparte dal sud Italia

Così come riportato da PianetaLecce.it, il club salentino ufficializzerà oggi l'acquisto dell'attaccante norvegese Karlsson Knutsen il quale è già a Lecce e nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche.

Solamente due mesi fa la Fiorentina lo aveva strappato ad una concorrenza selvaggia composta da Milan, Empoli, Verona, Tolosa e Lens eppure…è già tutto finito.

L'attaccante classe 2007 in patria viene continuamente paragonato ad Haaland del Manchester City per via della stazza fisica, ma anche per i numeri, clamorosi, fatti registrare nelle giovanili dell'Aalesunds: 94 gol in 120 partite.