Pierozzi intanto potrebbe perdere presto il suo mentore: la Salernitana medita un altro cambio in panchina

Sconfitta anche ieri sera, la Salernitana è sempre più ultima in classifica, con 13 punti dopo 24 giornate. Il cambio in panchina tra Sousa e Inzaghi non ha portato benefici e secondo Sky, dietro l'angolo c'è un nuovo esonero: la dinamica riguarda da vicino Niccolò Pierozzi che dal suo sbarco a Salerno ha sempre giocato (ieri è uscito per infortunio), da terzino ma anche da terzo centrale di destra. Chissà, in caso di cambio allenatore, se il suo minutaggio per lui rimarrà lo stesso.