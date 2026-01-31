Alla fine Ranieri resta senza pretendenti: la Lazio a posto con un ex obiettivo viola mentre il Torino...

Sembrava ormai sul punto di lasciare la Fiorentina ma il tempo che stringe e la penuria di tempo e pretendenti rimaste costringerà Luca Ranieri a ripartire da Firenze, dopo una stagione che l'ha visto passare da titolare e capitano a riserva senza fascia. La Lazio che probabilmente saluterà Romagnoli, è andata con decisione su Diogo Leite, seguito ma mai con reale convinzione dalla Fiorentina.

Il Torino invece alla fine ha scelto Marianucci, in prestito dal Napoli, e non ha insistito su Ranieri per il quale la Fiorentina chiedeva tra i 5 e gli 8 milioni di euro. E a lui, Comuzzo e Pongracic dovrebbe aggiungersi un quarto centrale in queste ultime ore di mercato.