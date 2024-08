Un domino di mercato che collega Genova a Firenze e Torino: un affare per chiuderne tre

Un vero e proprio domino di mercato quello che collega Genova a Firenze e Torino, con Genoa, Fiorentina e Juventus che sono legate a una triplice operazione che tutti sperano si possa sbloccare.

Tutto concordato con Gudmundsson

La Fiorentina è sulle tracce di Albert Gudmundsson ormai da tempo e la società viola sta facendo di tutto per averlo a Firenze il prima possibile. Con il ragazzo è tutto fatto, con l'accordo raggiunto sulla base di un possibile quadriennale (dopo il riscatto) a 2,2 milioni a stagione.

Condizioni chiare

Così anche la Juventus vuole chiudere l'operazione Nico Gonzalez, ma le condizioni dettate dalla Fiorentina sono chiare: finché non arriva l'islandese, l'argentino non parte. Condizioni molto simili a quelle del Genoa per la cessione di Gudmundsson: finché non arriva il sostituto non parte.

Due club in attesa del Genoa

Il ragazzo spinge per andarsene, con l'atmosfera in casa Grifone che si è fatta piuttosto pesante. Sfumato Cancellieri, che andrà a Parma, adesso il club rossoblù sta lavorando ininterrottamente per trovare un sostituto del giocatore cercato dalla società viola. Fiorentina e Juventus aspettano, così come Gudmundsson e Nico Gonzalez.