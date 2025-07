Proc. Zaniolo: "Da quando Palladino ha cambiato modulo alla Fiorentina, le cose non sono andate più bene per Nicolò"

Il procuratore di Nicolò Zaniolo e Michael Kayode fra gli altri, Claudio Vigorelli ha parlato a TMW per commentare le situazioni di mercato legate ai suoi assistiti nonché ex della Fiorentina:

“Da quando Palladino ha cambiato modulo…”

“Per Zaniolo èvstato un anno contradditorio. Siamo partiti con un progetto, a gennaio poi abbiamo cambiato direzione e le cose non sono andate bene per una serie di motivi, non ultimo il cambio di modulo deciso da Palladino da febbraio in poi. Un anno da mettere in archivio, pensiamo alla stagione nuova. Partirà con il Galatasaray e vedremo cosa il mercato proporrà, c’è tempo. E’ un patrimonio del calcio italiano, è interesse anche della Nazionale“.

Sull'addio di Kayode alla Fiorentina

“E’ stata la scelta migliore. Con le sue doti atletiche in Premier League siamo convinti che possa fare un percorso di crescita ulteriore e che possa rientrare anche lui nel giro della Nazionale“.