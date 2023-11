Il bel gesto della Fiorentina nei confronti dei cittadini di Campi Bisenzio: biglietti gratis in Ferrovia contro il Bologna. I dettagli

Con un comunicato, il Comune di Campi Bisenzio ha fatto sapere che la Fiorentina ha messo a disposizione dei cittadini campigiani alcuni biglietti gratuiti per la partita di domani contro il Bologna in Curva Ferrovia. Questo quanto si legge:

"Ringraziamo ACF Fiorentina per questo atto di generosità verso i cittadini di Campi Bisenzio. Il Sindaco Andrea Tagliaferri esprime profonda gratitudine non solo per l' aiuto materiale arrivato in questi giorni ma anche per questo che dimostra vicinanza alla nostra comunità personalmente colpita.

ACF Fiorentina ed è lieta di omaggiare questa Comunità cittadina ad assistere alla partita di Campionato Serie A TIM s.s. 23/24 in programma Domenica 12 Novembre 2023 ore 15:00 tra ACF Fiorentina vs Bologna F.C. Di seguito il codice coupon che permetterà lo sblocco dei biglietti Omaggio nel settore di CURVA FERROVIA.

Codice coupon: CUORIVIOLA112023

Il codice coupon sbloccherà la tariffa OMAGGIO CURVA FERROVIA nel settore di CURVA FERROVIA. Si precisa che i posti disponibili sono a numero limitato. Il codice può essere utilizzato più volte, permane però il limite di selezione di max 4 biglietti per ogni singolo account Vivaticket (per una richiesta superiore a 4 biglietti sarà quindi necessario registrare più account)"