Pioli: "Dobbiamo essere lucidi oggi. Ecco perché ho scelto Dzeko"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lecce: "Per noi è una gara importante. Dobbiamo essere lucidi, sarà una gara complicata e nervosa".
Come mai la scelta di Dzeko?
"Per l'esperienza, in gare come queste ci serve questo. Una presenza in più dentro l'area di rigore può essere giusto".
Qual è il suo augurio personale?
"Non è personale, ma quello di tutta la Fiorentina: vincere".
