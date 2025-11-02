Pioli: "Dobbiamo essere lucidi oggi. Ecco perché ho scelto Dzeko"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lecce: "Per noi è una gara importante. Dobbiamo essere lucidi, sarà una gara complicata e nervosa".

Come mai la scelta di Dzeko?

"Per l'esperienza, in gare come queste ci serve questo. Una presenza in più dentro l'area di rigore può essere giusto".

Qual è il suo augurio personale?

"Non è personale, ma quello di tutta la Fiorentina: vincere".