Arriva il Parma a Firenze per la Coppa Italia. Prepariamoci a vedere l'ennesima, diversa, formazione iniziale della Fiorentina.

Tanti cambiamenti

Rispetto all'ultima giornata di campionato ci saranno diversi cambiamenti, molto probabilmente a cominciare dal portiere. Christensen è stato finora l'uomo di coppa (ad eccezione del periodo in cui è stato infortunato) e quindi dovrebbe essere anche il guardiano gigliato nella seconda competizione nazionale.

Quarta out

In difesa non ci sarà Quarta, squalificato, e la coppia di partenza dovrebbe essere quella composta da Mina e Ranieri, con Parisi finalmente riportato a sinistra.

Gonzalez che fa?

Spazio per Mandragora a centrocampo con accanto Lopez e Barak sulla trequarti. I dubbi maggiori ci saranno in attacco e sono legati essenzialmente alla presenza o meno di Gonzalez (quando le partite sono decisive però l'argentino le gioca tutte) e al tentativo di rilancio, l'ennesimo, di Nzola come centravanti.

La rifinitura dovrebbe dare risposte più precise in merito.