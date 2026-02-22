Palladino si iscrive alla lotta Champions: l'Atalanta batte il Napoli e raggiunge il Como. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Gara fondamentale per l'alta classifica alle 15:00 di questa domenica di Serie A. E il risultato premia l'Atalanta: la squadra dell'ex Fiorentina Raffaele Palladino batte il Napoli 2-1 e si iscrive ufficialmente alla lotta per la Champions League.

L'Atalanta rimonta e batte il Napoli

Primo tempo ottimo da parte degli azzurri, che si portano in vantaggio con una frustata di testa di Beukema sugli sviluppi di una punizione. Arriverebbe anche il raddoppio, ma il gol di Alisson Santos viene annullato per fuorigioco, così come viene revocato un calcio di rigore per contatto troppo leggero su Hojlund. Il copione non cambia in avvio di ripresa, con il Napoli che rientra fortissimo in campo e trova subito la rete con Gutierrez, ma anche questa viene annullata per fallo in attacco (molto dubbio). Poi l'Atalanta si scuote e ha una reazione d'orgoglio, pareggiando i conti con Pasalic di testa su angolo. Poi Palladino cambia le carte in tavola e la risolve con le sostituzioni: cross di Bernasconi, gol di Samardzic.

Palladino lotta per la Champions

Con questa vittoria l'Atalanta vola a -5 dal Napoli e a due punti dal quarto posto (in attesa della Roma), agganciando il Como. Si riapre pienamente la lotta Champions e c'è anche Palladino.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Cremonese 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.