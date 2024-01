Calamai: "Un altro trofeo svanito per la Fiorentina. E ora la società è sul banco degli imputati"

Sui propri canali social il giornalista Luca Calamai ha detto la sua sulla sconfitta della Fiorentina contro il Napoli in Supercoppa: “Come è possibile far calciare il rigore a Ikoné? Neppure nei tornei del bar calcia chi se la sente. E sul banco degli imputati sale una società che non ha rinforzato la squadra nei tempi giusti. Così la Fiorentina vede svanire un altro trofeo".