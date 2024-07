Nuovo allenamento per la Fiorentina al Viola Park. Qualche assente in gruppo per Palladino, Lucchesi...

Nuovo pomeriggio, nuovo allenamento per la Fiorentina di Raffaele Palladino direttamente dal Viola Park. Prosegue il ritiro della squadra, senza ulteriori variazioni o cambiamenti rispetto a ieri tranne lo stop di un difensore.

Due assenti per Palladino

Ancora due assenti per il tecnico viola: in gruppo non ci sono M'bala Nzola e Niccolò Pierozzi. Confermato il rientro definitivo di Jonathan Ikoné, tornato già ieri. Si ferma per un pomeriggio anche Lorenzo Lucchesi visto un problema fisico di lieve entità accusato in amichevole. Dopo una prima fase di allenamento, la Fiorentina passa a svolgere alcune partitelle ed esercizi col pallone.