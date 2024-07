Nuovo allenamento al Viola Park per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che oggi accoglie nuovamente in gruppo Jonathan Ikoné dopo il periodo di allenamenti differenziati. Non si vede in campo insieme ai compagni M'Bala Nzola, ancora out dal gruppo.

C'è invece Pietro Terracciano, che non ha giocato la prima amichevole contro la Primavera viola, lasciando il posto a Christensen e Martinelli.