Tornando sul caso scommesse, è già emerso Nicolò Casale della Lazio come nome fatto da Fabrizio Corona. Il difensore e il suo avvocato hanno già smentito qualunque eventualità di coinvolgimento diretto.

In difesa del ragazzo interviene anche il suo agente, Mario Giuffredi: “Abbiamo sporto querela qualche ora fa. Stiamo parlando di un professionista serio, convocato in Nazionale poco tempo fa. Le problematiche sono sostanzialmente invenzioni di Corona. Dice che Nicolò è coinvolto fino al collo? Beh, quello con la me**a fino al collo sarà lui se non denuncerà chi ha diffuso tali calunnie”.