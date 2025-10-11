R.Galli: "La Fiorentina nonostante il suo valore non riesce a dimostrare niente in campo, e per questo le parole di Pioli mi preoccupano"

Quest'oggi il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come sta la Fiorentina di Stefano Pioli. Questo un estratto:

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare un paio di tematiche emerse dopo le prime uscite della Fiorentina di Stefano Pioli. Questo alcune sue dichiarazioni:

“Questa squadra nonostante abbia in rosa ottimi giocatori non riesce ancora a dimostrare il suo valore in campo: anzi non ci sta neanche andando vicino. Sono convinto, come molti, che adesso ci portiamo dietro tante scorie di quello di non bello che abbiamo visto in queste prime giornate e prosiamo ad immaginare una ripartenza. Una ripartenza che questa squadra deve avere, in squadra ci dovrebbero essere i numeri e le qualità per dare una svolta a questo inizio di stagione, anche se per il momento sinceramente ancora abbiamo visto poco. Sicuramente Pioli in questi giorni avrà fatto di tutto per andare in questo direzione, e riprendere il campionato dopo la sosta con un passo diverso”.

“I giocatori dovrebbero tornar giocare nei propri ruoli”

Ha anche aggiunto: “I tanti cambi fatti dall’allenatore oltretutto hanno fatto tutto tranne che dare tranquillità ai sui ragazzi. Quando tutti noi ci chiediamo quale sia il problema, credo che una delle cose sicure da contestare al gruppo è che per il momento ancora la Fiorentina non si è data un’identità propria, giusta o sbagliata che sia. Se avesse un’idea di gioco fissa, con giocatori abituati a giocare in determinati ruoli, probabilmente le cose non sappiamo se andrebbero meglio ma almeno avresti provato a vivere certe partite con la personalità di chi prova ad imporre il proprio gioco sugli avversari. Indipendentemente da chi si trova davanti”.

“Ecco cosa mi preoccupa di questo inizio di stagione”

Ha poi concluso: “Un’altra cosa che mi preoccupa, o comunque mi tiene in allarme è quella relativa allo stato d’animo di questa squadra. Dopo la partita di Torino, Pioli ha escluso problemi di atteggiamento e approccio. Io invece credo che la Fiorentina debba ancora migliorare proprio sotto quell'aspetto. In tutte le partite giocate finora, nei primi venti minuti la squadra ha sempre subito tanto. È un segnale evidente di una difficoltà di concentrazione e di personalità."