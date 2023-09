Gasperini perde due pedine e fa i conti con qualche grattacapo. In porta è dilemma aperto a ogni scenario

Contro la Fiorentina non ci saranno il laterale Emil Holm e il difensore centrale Jose Palomino. I due sono stati esclusi dalla lista dei convocati: nessun infortunio, semplicemente una precauzione da parte di Gasperini, che ha preferito far recuperare in tranquillità la migliore condizione fisica dei due.

Adesso, però, l'allenatore dell'Atalanta deve vedersela con qualche ballottaggio. Come riporta Bergamonews.it, davanti De Ketelaere e Lookman si giocano un posto ed è duello in porta. Nonostante la forte candidatura di Carnesecchi durante la settimana, il favorito per scendere in campo al Franchi è ancora una volta Musso.