Vanoli e il suo staff sono già al Viola Park. Oggi già il primo allenamento
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Paolo Vanoli, ma non solo. Una colonna di cinque auto, dentro alle quali erano presenti il nuovo allenatore della Fiorentina e i membri dello staff tecnico, hanno già varcato la soglia del Viola Park.
Obiettivi
L'ex calciatore gigliato è pronto a ripartire nella sua avventura a Firenze ed è pronto a condurre la squadra in primo luogo verso una posizione di classifica più consona, dopo l'avvio burrascoso in campionato e dopo chissà.
Nessuna dichiarazione
Nessuna parola da parte dello stesso Vanoli, ma un'entrata a diritto verso il centro sportivo senza fermarsi alla presenza dei cronisti presenti.
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