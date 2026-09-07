Vanoli e il suo staff sono già al Viola Park. Oggi già il primo allenamento

Paolo Vanoli, ma non solo. Una colonna di cinque auto, dentro alle quali erano presenti il nuovo allenatore della Fiorentina e i membri dello staff tecnico, hanno già varcato la soglia del Viola Park.

Obiettivi

L'ex calciatore gigliato è pronto a ripartire nella sua avventura a Firenze ed è pronto a condurre la squadra in primo luogo verso una posizione di classifica più consona, dopo l'avvio burrascoso in campionato e dopo chissà.

Nessuna dichiarazione

Nessuna parola da parte dello stesso Vanoli, ma un'entrata a diritto verso il centro sportivo senza fermarsi alla presenza dei cronisti presenti.