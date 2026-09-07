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Vanoli e il suo staff sono già al Viola Park. Oggi già il primo allenamento

Mattia Sorbetti /
Paolo Vanoli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Paolo Vanoli, ma non solo. Una colonna di cinque auto, dentro alle quali erano presenti il nuovo allenatore della Fiorentina e i membri dello staff tecnico, hanno già varcato la soglia del Viola Park

Obiettivi

L'ex calciatore gigliato è pronto a ripartire nella sua avventura a Firenze ed è pronto a condurre la squadra in primo luogo verso una posizione di classifica più consona, dopo l'avvio burrascoso in campionato e dopo chissà. 

Nessuna dichiarazione

Nessuna parola da parte dello stesso Vanoli, ma un'entrata a diritto verso il centro sportivo senza fermarsi alla presenza dei cronisti presenti. 

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