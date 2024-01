Turno di campionato deleterio per la Fiorentina, anche la Roma vince e la supera in classifica: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminato l'ultimo incontro di questa giornata di Serie A. La Roma, ospite della Salernitana, ha vinto per la seconda volta di fila da quando Daniele De Rossi è salito alla guida della squadra. A sbloccare il match ci ha pensato il solito Paulo Dybala, che ha trasformato un calcio di rigore.

Raddoppio con la firma di Lorenzo Pellegrini, alla seconda rete di fila in campionato, mentre per la Salernitana di Inzaghi è andato in gol il neo entrato Kastanos. Finale 1-2 per i giallorossi che, come l'Atalanta in questo weekend, superano la Fiorentina in classifica. A seguire la nuova classifica aggiornata:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 54, Juventus 53, Milan 46, Atalanta* 36, Roma 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Bologna* 33, Napoli* 32, Torino* 31, Genoa 28, Monza 28, Frosinone 23, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 18, Empoli 17, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).