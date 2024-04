L'analisi del post Sassuolo a Dazn da parte del tecnico viola Vincenzo Italiano:

"Più che maturità, abbiamo confermato che nel momento in cui incontriamo difficoltà, tipo mercoledì, abbiamo la capacità di reagire e non abbatterci. Oggi ripartiamo con una bella prestazione, sono contento per la reazione dopo una sconfitta così amareggiante. Vincere in casa, avendo una partita importante come quella col Bruges, aiuta a prepararla in maniera diversa, con grande autostima. La soddisfazione è doppia perché in casa mancava da tanto tempo.

Arthur? Ha avuto qualche problemino a livello fisico, sta tornando quello di inizio stagione. Quando gioca così e tocca tanti palloni per noi è tanta roba. Ha questa capacità di condurre, di giocare corto, sta iniziando a giocare anche più lungo. Con lui e Maxime abbiamo grandi valori in possesso.

Come sta Gonzalez? Nico aveva già fatto gol in Conference, però dal punto di vista della continuità doveva migliorare. Questi 45 minuti con due gol sono convinto che gli siano serviti. Sapete quanto è importante avere i gol dai 3 davanti, tra lui e Sottil. Sono convinto che da qui in avanti sarà un altro Nico, quando si esalta è capace di tutto.

Piccole chance di Champions League? Noi non abbiamo scelto nulla perché quando sbagli qualcosa puoi subito andare fuori da qualche competizione. Mercoledì fuori dalla Coppa Italia, giovedì abbiamo il Bruges che è una signora squadra. Quando abbassi la guardia ti ritrovi fuori da tutto. Vogliamo continuare a fare punti in campionato, abbiamo lo stesso ruolino di marcia dell'andata, vediamo se saremo bravi. Giovedì dobbiamo cercare di giocare a calcio, fare gol e andare in vantaggio perché poi lì sarà una bolgia. Non mollare nulla da qui alla fine è quello che abbiamo intenzione di fare".