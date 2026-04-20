Mancini: "Vanoli ha fatto un buon lavoro per far uscire la Fiorentina da una situazione difficile. So com'è il clima a Firenze"

L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Roberto Mancini, che a Firenze ha vissuto momenti non facili con la squadra, ha parlato a margine dell'evento “Inside the sport 2026” a Coverciano, rilasciando anche una battuta sulla Fiorentina all'inviata di Fiorentinanews.com.

Le parole di Mancini

“La stagione difficile della Fiorentina? Posso immaginare il clima che c'era. Ma la Fiorentina aveva la squadra per uscire da un momento difficile".

Sul lavoro di Vanoli

"Capisco però che non è mai facile quando ti trovi in quelle situazioni. Per questo credo che Vanoli abbia fatto davvero un buon lavoro”.