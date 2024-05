Francesco Torselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Regionale della Toscana e candidato alle elezioni europee ha parlato durante una diretta Youtube su ViolaFun esprimendo alcune considerazioni riguardo al tema dello stadio della Fiorentina e come il futuro sindaco di Firenze si porrà rispetto al restyling dello stadio Franchi.

‘Non mi torna la storia dei fondi per il restyling, perchè…’

‘Chiunque sarà il Sindaco di Firenze dovrà fare un’operazione di chiarezza sullo stadio Artemio Franchi, mostrando le carte e spiegando tutto in maniera adeguata. A me non è tornata la storia dei 55 milioni, prima mancanti poi ritrovati, quindi la storia degli altri 50 milioni mancanti una volta ritrovati gli altri…serve rapidamente che si faccia chiarezza a riguardo. Va capito se è possibile completare il restyling, e come e con quali tempi e soldi’.

‘Dopo l’addio alla Curva Fiesole, spero ci sarà trasparenza su come e quando finiranno i lavori’

‘I tifosi della Fiorentina venerdì scorso hanno dato l’addio alla Curva Fiesole, arriveranno le ruspe e inizieranno i lavori. Mi auguro che quando inizieranno i lavori ci sarà la trasparenza per capire quando e come finiranno, ad oggi non l’ho capito. Sponsor per trovare i fondi mancanti? Non è per fare polemica, ma non si inizia a cambiare il pavimento di casa, sapendo di poter cambiare solo quello della cucina e pensando che la mamma o la zia pagheranno quello della camera. Può darsi che mosse a pietà accada e me lo cambino, così come no’.