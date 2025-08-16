Christensen prima ipnotizza e poi si deve inchinare a Kiedl, ma questa volta finisce in festa

Seconda partita da titolare con la maglia dello Sturm Graz per Oliver Christensem. Il portiere di proprietà della Fiorentina esce vittorioso, con la sua squadra, dalla trasferta di campionato contro il Ried (3-1 il risultato finale).

Tutto in un minuto

La sua prestazione si può riassumere tutta in un minuto. All'11' ha saputo dire di no a Kiedl che si era presentato davanti a lui. Al 12' lo stesso Kiedl però si rifà, mantenendo la freddezza sotto porta.

Sei punti in classifica

Sotto di una rete, lo Sturm ha poi cominciato la propria rimonta grazie ai gol di Kiteishvili (doppietta) e Johnston. Con questo successo la formazione bianconera si porta a sei punti in classifica dopo tre giornate ed è nel gruppo delle seconde, almeno momentaneamente.