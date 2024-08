I convocati della Fiorentina: Gonzalez resta fuori insieme a Christensen e Sabiri. Non è ancora il momento di Gudmundsson

La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati per la partita di stasera contro la Puskas Akademia, valida per l'andata dei playoff di Conference League. Da segnalare subito l'assenza di Nico Gonzalez, a sfatare qualunque ipotesi di reintegro e a confermare - di conseguenza - il suo imminente addio.

Fuori ovviamente anche Gudmundsson, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio, oltre all'ormai partente Christensen e a Sabiri, escluso dalla lista UEFA per questi playoff e più in generale dal progetto tecnico di Palladino. Nessun aggregato dalla Primavera, per il resto tutti presenti. Di seguito la lista completa: