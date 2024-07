L'avventura di Antonio Rosati con la Fiorentina è finita. Prima calciatore, poi preparatore dei portieri di prima squadra e giovanili, l'ex portiere conferma sui propri canali social ciò che era emerso nei giorni scorsi ovvero che seguirà Vincenzo Italiano facendo parte del suo staff a Bologna.

Questo, insieme a un video in cui ripercorre la sua storia viola, il lungo e toccante messaggio di Rosati su Instagram: “Firenze, è arrivato il momento di dirsi ciao. Si, perché sarete nel mio cuore per sempre. Vi porterò con me per sempre. Abbiamo passato dei momenti incredibili assieme. Abbiamo gioito, pianto, siamo caduti e ci siamo rialzati assieme.

Bologna sarà una nuova tappa della mia vita lavorativa. Mi aspetta un'esperienza stimolante: ma so già che farete il tifo per me. Il vostro Adriano Celentano preferito".