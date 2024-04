L'unica idea che si avvicina al concetto di certezza, ad oggi, è che la Fiorentina si separerà da Vincenzo Italiano. Il ciclo del tecnico siciliano giungerà al termine a fine stagione, con la speranza di un trofeo. Come riportato da Repubblica, il nome per il suo erede ancora non c'è, l'identikit però sì: un profilo giovane, che abbia ambizione e capacità di crescere e lanciare anche le risorse del vivaio. Per questo si pensa a profili come Gilardino e Palladino, con Aquilani e Farioli più sullo sfondo: Commisso, con i suoi dirigenti, potrebbe pescare tra questi nomi.