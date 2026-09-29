Una serata da incubo per Montella, travolto e contestato: "Ma io non mollo"

È un brutto momento davvero quello che sta vivendo l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, adesso selezionatore della nazionale turca che è stata presa a pallate dall'Italia (4-1 per gli azzurri il risultato finale).

Contestazione

I tifosi presenti a Bursa, dopo aver fischiato il tecnico già all'annuncio delle formazioni, hanno urlato a lungo “Dimissioni!” quando la sua squadra era sotto per 3-0 contro l'Italia dopo appena 27 minuti.

Il tecnico resiste

Montella però ha deciso di resistere: ha un contratto fino al 2028 e intende onorarlo e l'esonero viene considerato improbabile almeno a stretto giro di posta. “Ho parlato al presidente - ha detto - e non c'è niente di nuovo. Sono motivato a continuare, sento la sua fiducia. Quel che è certo è che abbiamo meritato i fischi”.