Capparella: "Abbiamo fatto bene nel girone. Non è facile giocare ogni due giorni, però ce la stiamo facendo"

Al termine della prima settimana del Torneo di Viareggio, dove la Fiorentina ha chiuso il girone prima a punteggio pieno, il tecnico Marco Capparella ha parlato ai canali ufficiali del club: “Buon girone, giocato bene. Abbiamo fatto tre partite importanti, che ci permettono di far fare minutaggio a tutti quanti. Giocare ogni due giorni è stancante e difficile, ma ci stiamo riuscendo abbastanza bene”.

“Alla fine è uscita una buonissima partita. Potevamo fare di più ma…”

“Non ci siamo detti niente di che. Abbiamo affrontato una squadra fisica e ben preparata, non era facile. Potevamo fare molto di più ed essere più tranquilli con la palla, farli girare un po' di più. Abbiamo affrettato un po' i tempi delle giocate, però sono contento. Alla fine una buonissima partita”.

“Vediamo chi incontreremo, ce la giocheremo”

Ora gli ottavi: “Vediamo chi incontreremo. Poi valutiamo chi ha più forze, adesso abbiamo tre giorni per recuperare. Poi ce la giocheremo”.