Ndour: "Facciamo piccoli errori che ci penalizzano, ogni tanto stacchiamo la spina. Nel secondo tempo siamo entrati in campo molli"

In sala stampa ha parlato il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour dopo la sconfitta contro il Como in Coppa Italia.

Le parole di Ndour

“Non credo che la partita sia girata sull'1-1. Nel primo tempo non abbiamo concesso niente al Como. Nel secondo tempo siamo entrati un po' molli, loro sono usciti bene in palleggio e il 2-1 ci ha tagliato le gambe. Poi loro hanno qualità e hanno addormentato la partita fino al 3-1”.

Sugli errori

“Sappiamo che siamo in una posizione difficile in campionato, stiamo commettendo piccoli errori che ci stanno penalizzando. Tipo contro la Lazio, ma anche contro il Bologna. Vanoli ci dice sempre che la partita dura 100 minuti. Ogni tanto stacchiamo la spina, ma non è una questione fisica, quanto mentale. Dobbiamo lavorare per togliere questi errori”.

Sulla posizione in campo

“Il mio esordio da professionista l'avevo fatto da mediano, poi sono stato impiegato da mezzala. Io sono a disposizione del mister, è un ruolo che posso ricoprire, anche se alla fine ci sono stati dei problemi. Siamo una rosa forte”