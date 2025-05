Italiano: "La Juventus è forte, ma sono convinto che domani faremo prestazione. Vlahovic? In quei sei mesi ho allenato un fenomeno"

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza prima della sfida che vedrà i felsinei affrontare la Juventus domani sera, proprio dopo la partita che vedrà la Fiorentina affrontare la Roma. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Ho battuto la Juventus sia come calciatore, che come allenatore (con la Fiorentina nel 2022, ndr). Sono una delle squadre più forti di Europa, è sempre difficile da affrontare, soprattutto in casa loro”. Poi, in vista dello scontro diretto tra Roma e Fiorentina, commenta: “Domani potrebbe essere una giornata importante per noi, ma 12 punti sono ancora tantissimi e ci sarà da lottare fino all'ultimo. Domani quindi è una tappa importante di questo rush finale, e noi ci siamo preparati bene per evitare di mandare giù qualche rospo amaro. Sono convinto che domani faremo prestazione”.

Infine, un commento su un altro ex viola, Dusan Vlahovic: “L'ho allenato per 6 mesi, e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i gol segnati, per l'approccio che aveva. La sua assenza di domani per noi è vantaggiosa”