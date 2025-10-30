Condò: "La Fiorentina in quella posizione è un controsenso, l'Inter ha vinto una partita di spessore"

L'editorialista e commentatore TV, Paolo Condò, sul Corriere della Sera ha preso in analisi anche la partita andata in scena a San Siro, tra l'Inter e la Fiorentina.

“Fiorentina lì è un controsenso”

Condò ha scritto: “L’Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore, perché ovviamente la Fiorentina in quella posizione di classifica è un controsenso destinato a risolversi, e non sai mai quando reagirà”.

“Lunga gestazione grazie a De Gea”

E poi: “E' vero che ieri la lunga gestazione del vantaggio nerazzurro era dovuta soprattutto alle prodezze di De Gea, ma quando per vincere necessiti di gol di cotanta fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo”.