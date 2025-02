Corriere dello Sport-Stadio: Kean? Col Pana!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolone sulla Fiorentina è: “Moise col Pana”. E ancora: “Kean è a casa La Fiorentina sogna di averlo in Conference”.

Pagina 22

Apertura per: “Firenze, sollievo per Kean In campo contro il Napoli”. Sottotitolo: “Escluso il suo impiego con il Lecce, difficile che possa giocare la sfida ad Atene con il Panathinaikos: l’obiettivo quindi è il match al Maradona”. In taglio basso: “Il vice Moise: Zaniolo è il favorito”. E inoltre: “Più difficile Beltran mentre l’ultima ipotesi porta al giovane Caprini”.

Pagina 23

Qui leggiamo: “Deboli contro le deboli: troppi punti regalati”. Sottotitolo: “Un meno 13 (al momento) che rischia di pesare in fondo alla stagione. Serve una svolta”.