Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina con vista derby

Due pagine sulla Fiorentina presenti anche sul Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 12

Il quotidiano sportivo apre con: “Viola vista derby”. Sottotitolo: “Maxi turnover: out Kean e De Gea ci sono otto baby”. In taglio basso: “Siemieniec senza paura ”Lo Jagiellonia è caldo".

Pagina 13

Presenti le parole di Vanoli: “Bisogna meritare la maglia”. Altre dichiarazioni del tecnico: “Sarà una gara difficile, dovremo essere lucidi Chi fa parte di questo gruppo deve sentire la responsabilità Non ci sono riserve, noi siamo la Fiorentina”. Infine: “Lezzerini torna dieci anni dopo ”Emozionato".