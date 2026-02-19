​​

Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina con vista derby

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due pagine sulla Fiorentina presenti anche sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 12

Il quotidiano sportivo apre con: “Viola vista derby”. Sottotitolo: “Maxi turnover: out Kean e De Gea ci sono otto baby”. In taglio basso: “Siemieniec senza paura ”Lo Jagiellonia è caldo". 

Pagina 13

Presenti le parole di Vanoli: “Bisogna meritare la maglia”. Altre dichiarazioni del tecnico: “Sarà una gara difficile, dovremo  essere lucidi Chi fa parte di questo gruppo deve sentire la responsabilità Non ci sono riserve, noi siamo  la Fiorentina”. Infine: “Lezzerini torna dieci anni dopo ”Emozionato". 

